Irja Lutsar: olukord on kriitiline, kokkupuuteid teiste inimestega tuleks kohe vähendada

Lutsari hinnangul on raske öelda, kui kõrgele nakatumine praegu veel tõusta võib. Kuna olukord on kriitiline, tuleks Lutsari sõnul koheselt asuda kontakte vähendama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me peaks kohe, täna õhtust, igasuguseid inimestevahelisi kontakte vähendama. Nii noorte hulgas kui vanemate hulgas," rääkis ta.

Lutsar märkis, et vaktsineerimise edu sõltub sellest, kui palju vaktsiine Eestisse jõuab ning praegu on saavutatud parim tulemus, mis antud olukorras on võimalik.

"See on väga suur logistiline ülesanne seda väikest vaktsiinikogust jagada kõigile. Ma arvan, et me oleme hästi hakkama saanud arvestades, missuguses teadmatuses on need ametnikud ja arstid, kes vaktsineerimisega tegelevad," nentis ta.

"See, et meil on peaaegu 80 000 inimest saanud esimese doosi ja juba esimese doosiga on vaktsiini efekt täiesti nähtav, ma arvan, et see on väga hea," nentis ta.

"Mis ma tahaks inimestele öelda: praegu ei ole tõesti see aeg, et mõelda missugust vaktsiini ma tahan või mida ma ei taha. Tegelikult kõik need vaktsiinid on väga head raske haiguse vältimisel," sõnas Lutsar. "Usun väga, et kevadeks on aeg, kus saame igale Eesti inimesele pakkuda vaktsiini ja seda ma ei suuda ära oodata," märkis ta.