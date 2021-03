Soome ilmateadlane: kevadine soe ähvardab märtsi alul uuesti talveks pöörduda

Ilmateenistuse Foreca meteoroloog Markus Mäntykannas ütles, et soojaarmastajatel tuleks lähipäevil veel päikest ja leebemat ilma nautida, sest see rõõm ähvardab jääda üürikeseks.

Varakevadet ei maksa Mäntykannase sõnul oodata ka märtsi teisel nädalal, mil prognooside kohaselt on ilm endiselt tavapärasest külmem. Alles kuu teises pooles on märke Lõuna-Soomes meteoroloogilise kevade algusest - see tähendab õhutemperatuuri tõusmist püsivalt 0 ja 10 kraadi vahele. Tasub märkida, et tegemist on pikaajalise prognoosiga - aeg näitab, kas see ka tõeks osutub.