Briti ülemkohus otsustas, et Islamiriigiga ühinenud naine ei saa naasta oma ära võetud kodakondsuse eest võitlema

Kohus otsustas ühehäälselt, et Begumi õigusi ei rikutud, kui tal naasta ei lubatud, vahendab BBC News.

21-aastane Begum tahtis Suurbritanniasse naasta, et vaidlustada siseministri otsus temalt kodakondsuse äravõtmise kohta.

Begum oli 15-aastane, kui lahkus 2015. aasta veebruaris koos veel kahe Londoni idaosa koolitüdrukuga Suurbritanniast ja reisis Süüriasse, et Islamiriigiga ühineda.

Eelmise aasta juulis otsustas apellatsioonikohus, et ainus õiglane tee edasi oleks lasta Begumil Suurbritanniasse naasta, sest ta ei saa otsust Süüria laagrist korralikult vaidlustada.

Siseministeerium kaebas aga edasi ülemkohtusse, et see apellatsioonikohtu otsuse ära muudaks, väites, et Begumil naasta lubamine tekitaks märkimisväärse ohu riiklikule julgeolekule.