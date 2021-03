Soome peaminister Marin: normaalsusse ei naasta ka kolmenädalase sulgemise järel ega välistata ka karmimaid meetmeid

„Me ei kaota ka selle järel neid piiranguid, vaid piirangud on endiselt jõus. Ainus grupp, kes kolme nädala pärast piirangutest pääseks, oleksid lapsed ja noored,” ütles Marin.

Soome valitsus teatas eile, et kuulutab eriolukorra välja alates 8. märtsist. Marini sõnul taotleb valitsus Eduskuntalt restoranide sulgemist järgmise nädala algul.

Valitsuse ettepanek restoranide kohta sulgeks need täielikult epideemia levimis- ja kiirenemisfaasis olevates piirkondades kolmeks nädalaks.

Marin ütles, et ka pärast seda ei avata restorane täielikult.

Kolmenädalase sulgemisseisukorra järel puudutaksid restorane endiselt need praegused piirangud, mis on seotud lahtiolekuaegade, alkoholimüügiaegade ja lubatud klientide arvuga.

Marin peab võimalikuks, et epidemioloogilise olukorra halvenedes võidakse kasutusele võtta ka karme piiranguid, nagu valmisolekuseadus ja liikumiskeeld.

„Ma ei välista neid meetmeid, mida on valmisolekuseaduses tervishoiu kandevõime kindlustamise seisukohalt või epideemia kontrolli all hoidmise seisukohalt, millisel juhul räägiksime liikumise piiramisest,” ütles Marin.

Marin märkis, et peab võimalikuks valmisolekuseaduse kasutusele võtmist siis, kui tervishoiuvõimud leiavad, et selliste volituste järele on vältimatu vajadus.