GRAAFIKUD | Teine rekord järjest: ööpäevaga lisandus 1204 positiivset koroonatesti, suri kaheksa inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 72 363 inimesele, kellest 31 158 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 6547 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 103 521 doosi. Üle 80-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud viiendik. Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt nii riskirühma kuuluvate inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine.