GRAAFIKUD | Mis juhtub, kui koroonaviirusesse nakatunute arv samas tempos kasvab?

“Kõik [stsenaariumid -toim] eeldavad, et nakatunute arvu kasv saadakse pidama. Kui seda ei juhtu, siis on meil hiljemalt märtsi keskpaigaks üle 2000 juhu päevas ning ka haiglapatsientide arv tänasega võrreldes vähemalt kahekordistunud,” rääkis Fischer Delfile.

“Küsimus on aga selles, kui kiiresti ja tõhusalt saadakse kasv pidama ja kui kiirelt pööratakse ta langusele. Selleks, et täituks kolmas prognoos, on vaja üsna drastilisi muutuseid inimeste käitumises - on see siis saavutatud meetmetega või muul moel,” selgitas Fischer.