Navalnõi viidi eeluurimisvanglast minema ja on teel kolooniasse

Ühiskondliku Vaatluskomisjoni (ONK) liige Jeva Merkatšova kinnitas, et Navalnõi viidi kolooniasse, aga millisesse, ta ei tea, vahendab Meduza.

„Kui ma täna uurimisisolaatorisse läksin, et Navalnõiga kohtuda, teatati mulle, et ta on uurimisisolaatorist lahkunud. Kuhu ta lahkus, mulle ei öeldud. Ilmselt kolooniasse, aga võib-olla veel kuhugi,” ütles advokaat Kobzev Interfaxile.