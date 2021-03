Arkadi Popov: arvan, et haiglad peavad valmistuma kõige hullemaks olukorraks paari nädala jooksul

"Ma arvan, et haiglad peavad valmistuma kõige hullemaks olukorraks paari nädala jooksul," vahendab ERR Popovi intervjuud "Esimeses stuudios". "Kogemus näitab, et haiglaravi vajajate hulk kasvab paari nädalaga, mitte paralleelselt nakatumise numbritega, vaid nihkes, see on umbes pooleteise nädala lugu."