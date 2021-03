Valitsuses eri seisukohad: Tanel Kiik soovis märtsiks veelgi rangemaid piiranguid

Minister ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et Eesti on olnud suhteliselt avatud ühiskonnaga olukorras, kus viiruse levik on olnud kõrge, vahendab ERR .

"Kuna me näeme, et tõusunumber on olnud väga kiire ja just trend kui selline - 20-30 protsenti on nädalane juurdekasv - on siiski Eesti jaoks rekordiliselt kiire. Ja olukorras, kus meil on juba praegu haiglaravi vajavate inimeste arv 500 juures, meil ei ole erilist eksimisruumi piirangute kehtestamisel," rääkis minister.