Valitsus otsustas neljapäeval saata üldhariduskoolid, kutse- ja kõrgkoolid märtsi lõpuni kaugõppele. Kontaktõppes lubatakse jätkata algklassidel (1.-4. klass) ja hariduslike erivajadustega õpilastel. Praktilised kutseõppe tunnid ning konsultatsioonid on samuti lubatud. "Nakatumine noorte hulgas on väga suur," selgitas haridusminister Liina Kersna piiranguid ja lisas, et 36% kõigist kolletest moodustavad haridusasutuste kolded.

Koolid kinni, kaubanduskeskused lahti?

Tallinna koolijuhtide ühenduse esimees ja Tallinna Kuristiku gümnaasiumi direktor Raino Liblik tõdes Delfile, et mõnigi otsus piirangute üle on pannud koolijuhte kulmu kergitama.