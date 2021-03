Dubai vangistatud printsess õhutab Briti politseid oma õe röövimise juurdlust taasalustama

Kirjas, mida on näinud BBC, ütleb Latifa, et see võiks aidata vabastada printsess Shamsa, kes võeti kinni oma isa käsul.

Eelmisel nädalal avaldas BBC video, mille Latifa oli salaja telefoniga filminud ja milles ta kirjeldas, kuidas isa teda pärast 2018. aasta põgenemiskatset kinni hoiab. ÜRO küsis Araabia Ühendemiraatidelt tõendit selle kohta, et Latifa on elus.

„Kõik, mida ma teilt palun, on et palun pöörake tema juhtumile tähelepanu, sest see võib talle vabaduse tuua... teie abi ja tähelepanu tema juhtumile võib ta vabastada,” kirjutas Latifa. „Tal on Inglismaaga tugevad sidemed... ta tõesti armastab Inglismaad, kõik tema kallimad mälestused on tema ajast seal.”