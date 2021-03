Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse auhinna saab Aime Jõgi

Üle neljakümne aasta ajakirjanduses töötanud Aime Jõgi (62) on näidanud, et aukartustäratav staaž talenti ei tuhmista. Tema lood on haaravad, inimlikud ja kirjutamisstiil nauditavalt kõrgel tasemel, mida AAHA preemia võitjalt eeldatakse.

"Aime Jõgi mõjub kui hea ajakirjanduse plinkiv majakas. Ta mitte ainult ei tea ajakirjandusõpetuse suurkuju Juhan Peegli õpetust, vaid kannab seda igapäevaselt edasi. See on kadedaks tegevalt võimas. Ei ole kerge aastakümneid näidata, et ajakirjandust ei tehta ainult Tallinnas ja võimumäel," ütleb Enno Tammer, AAHA preemia üks asutajaist ja Bonnieri preemia võitnud ajakirjanik.

Tammeri sõnul on Aime Jõgi hea õpilasena hea näide Juhan Peegli väärtuspõhisest lähenemisest heale ajakirjandusele - ärge olge ninatargad, ärge kippuge kedagi õpetama. Teil pole ju üheski valdkonnas diplomit, ei arsti, arhitekti, inseneri ega agronoomi oma. Isegi algharidust mitte. Teie kui ajakirjaniku puhul on oluline ühiskondlikult tundlik närv, ergas meel tajuda ja märgata ümbruskonna probleeme. Teie kohustus on reageerida, minna asjaosaliste juurde, paluda olukord lahti seletada, võimalikke lahendusi küsida. "Sellist väärtuspõhist lähenemist hoidis ülal ka Anneli Ammas," ütles Tammer.

Aime Jõgi kolleeg ja sõber, 2019. aastal ajakirjanduse elutöö preemia pälvinud Raimu Hanson pakub, et äkki on Tartu kesklinnas Vanemuise lähedal Valge maja kuuendal korrusel asuva toimetuse hurmav vaade linnale see, mis annavad Aime pikematele ja süvenemist nõudvamatele uudislugudele ja intervjuudele Tartu Postimehes hoogu ja lennukust.

"Need tema ihust ja hingest valmivad lood põhinevad tähelepanelikul, kaasaelaval inimesekuulamisel ja teemasse kaevumisel, asjatundlikkusel ja ajakirjanduslike nippide meisterlikul valdamisel," ütleb Hanson.