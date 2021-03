VIDEO JA FOTOD | Sütiste tee parkmetsa viiakse tänavatelt toodud räpast lund

Lumehunnikute alla on jäänud ka noori mände. Lume sulades võib see jõuda ka lähedal asuvate maa-aluste garaažideni ja ärideni.

Keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi vastas Delfile, et seadusandlus lume ladustamist ei reguleeri, kuid tegevus peab olema kooskõlas üldiste veekaitseliste nõuetega. "See tähendab, et vältida tuleb ohtu põhja- ja pinnavee kvaliteedile. Lumekoristustöid ja ladestusplatsidega seonduvat korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus," märkis Mägi.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitas, et lumi ladustatakse võimalikult lähedale neile kohtadele, kust see kokku korjati, et vähendada keskkonnamõjusid. Ta lisas, et tiheda asustuse tõttu ei ole kuigi palju paiku, kus kokku korjatud lund ladustada.