Armeenia relvajõud nõudsid peaminister Pašinjani tagasiastumist

„Armeenia relvajõud on pikka aega talunud ametisolevate võimude rünnakuid armee vastu, aga kõigel on piir. Armeenia relvajõud on täitnud auga oma kohust, võidelnud rahvaga külg külje kõrval vaenlased vastu. Ametis olevate võimude ebaefektiivne valitsemine ja kõige tõsisemad vead välispoliitikas on viinud riigi huku äärele,” öeldakse avalduses. „Lähtudes kujunenud olukorrast nõuavad relvajõud peaministri ja valitsuse tagasiastumist ning hoiatavad samal ajal jõu kasutamise eest rahva vastu, kelle pojad hukkusid kodumaad kaitstes. Armee on alati olnud rahvaga, nagu ka rahvas armeega.”