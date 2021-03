Tartu Ülikooli Kliinikum valmistub senisest suuremaks plaanilise ravi piiramiseks

Kui Eesti nakatumiskordaja ei muutu, on oodata märtsi keskel ligi 2000 nakatunu lisandumist päevas. „See omakorda seab veel suurema surve alla haiglad. Selleks et tagada erakorraline abi ja COVID-19 patsientide ravi ning selleks vajalik personal, tuleb paraku ravitööd piirata. Piiramine tähendab seda, et vähendame plaanilist statsionaarset kirurgilist tööd kuni 50% ulatuses, et vabastada anesteesiapersonal, õed ja arstid, intensiivravi võimekuse tagamiseks,“ rõhutas professor Starkopf.