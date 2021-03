Austraalia võttis vastu seaduse, mis peaks panema Google’i ja Facebooki uudiste eest maksma

Mõlemad ettevõtted on aga võtnud kohustuse maksta suuri summasid mõnedele Austraalia suurematele uudisteväljaannetele seaduse raamidest väljaspool. Neid kokkuleppeid peetakse tehnoloogiahiidude kompromissiks.

Austraalia seadust peetakse võimalikuks katsejuhtumiks samasugustele seadustele teistes riikides, et saada digitaalplatvormidelt uudiste eest raha.

Austraalia valitsus väidab, et see kirjutab ette õiglasema läbirääkimisprotsessi osapoolte vahel.

Austraalia Konkurentsi- ja Tarbijakomisjon (ACCC) väidab, et uudiste väljaandjatel on olnud seni läbirääkimistel vähe jõudu, sest nad on tehnoloogiamonopolidest nagu Google ja Facebook sõltuvad.