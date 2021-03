Reitingud: Reformierakonna toetus kasvab jätkuvalt, EKRE tõus peatus

Reformierakonna toetus liigub kuuendat nädalat järjest tõusvas trendis ning on esimest korda alates eelmise aasta veebruarist üle 34%. Keskerakonna toetus püsib jätkuvalt langustrendis ning on praegu 2,7% võrra madalam kui aasta alguses. EKRE kaheksa nädalat kestnud tõus on viimaste tulemuste põhjal peatunud.