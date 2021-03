EKRE uudisteportaal kustutas Eesti Vabariigi sünnipäeval avaldatud Kristina Kallase vanemaid laimava loo

Hussari hinnangul on see laim ja vale ning sellisele vaenu õhutamisele ja vihakõnele tuleb ühiskonnas kohe reageerida. „Kristina Kallase ema ja isa ei ole kunagi kuulunud komparteisse ja interrindesse. Küll on tema isa olnud Rahvarinde liige, mistõttu peame vajalikuks sellele Eesti Vabariigi sünnipäeval tehtud ebaõiglasele rünnakule viivitamatult reageerida,“ rõhutas Hussar.