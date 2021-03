AstraZeneca koroonavaktsiini võib jõuda teises kvartalis Euroopasse lubatust pea poole vähem

AstraZeneca pressiesindaja ütles Reutersile, et ei eita tarneraskusi, ent teatas hilisemas avalduses, et ettevõte püüab parandada EL-i tarneahela tootlikkust, toomaks vaktsiinikogused lähemale algselt kokku lepitud 180 miljonile doosile.

Anonüümne Euroopa Liidu ametnik ütles varem Reutersile, et Inglise-Rootsi ravimitootja teatas neile konfidentsiaalsetel läbirääkimistel, et suudab "teises kvartalis tarnida blokile alla 90 miljoni annuse" ehk enam kui poole vähem varem kokkulepitust.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca puhul on tegemist vaktsiiniga, mis sisaldab teist viirust (adenoviiruse perekonnast), mida on muudetud nii, et selles on SARS-CoV-2 ogavalgu tegemiseks vajalik geen. Ogavalk on SARS-CoV-2 viiruse pinnal olev molekul, mis aitab viirusel inimese keharakkudesse siseneda.