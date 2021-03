ÜLEVAADE | Millised igapäevased piirangud kehtivad Eestis alates 22. veebruarist?

Sarnaselt meelelahutusteenusele tuleb ka välistingimustes toimuvatel avalikel koosolekutel/üritustel tagada osalejate hajutatus. See ei puuduta neid avalikke üritusi ja spordivõistlusi ja -üritusi, millele valitsus on andnud eriloa, näiteks Tartu Maraton.

Nimetatud kohtades tohib viibida vaid majutusteenuse kasutamiseks või sportimiseks/treenimiseks, kui on tagatud inimeste hajutatus, kuni 50-protsendiline täituvus ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Individuaalseks ujumiseks kui sportlikuks tegevuseks on lubatud kasutada neid siseujumisbasseine, mis on registreeritud Eesti spordiregistris ja mille siseujumisbasseinil on määratud võistlusradade arv. Lubatud on ka lastebasseinide kasutamine individuaalseks tegemiseks, nt laps koos vanema või treeneriga.