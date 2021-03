Toomas Hendrik Ilves koroonapuhangust Eestis: nutikate lahenduste asemel näeme saamatust ja vabandusi

"Täna 103 aastat tagasi sündis meie riik. Kantud kauaaegsest valgustusaja ideest inimeste võrdsusest, õigusest elada vabana ja ise oma saatuse üle otsustada, on Eesti Vabariik üle elanud 20. sajandi kõige kohutavamad sündmused ja sellele kõigele vaatamata tulnud toime. Ja päris hästi," märgib Ilves.

Ta nendib, et on siiski ka kitsaskohti. "Meie viimase paari aasta poliitiline kultuur pole olnud sel Euroopalikul tasemel, mille üle uhkust tunda. Veel olulisem, koroonahaiguse esimese aastapäeva künnisel pole meie nakatuvusprotsent teps mitte see, mida sooviksime," hindab ta. "Seal, kus oleks võinud oodata sedasama innovaatilist vaimu ja nutikaid lahendusi, mis meid seni edasi viinud, näeme saamatust ja vabandusi, soovimatust leida harjumuspäraste, kuid uude olukorda sobimatute lahenduste asemel uusi, sobivamaid. Vaktsineerime inimesi vaid tööpäeviti üheksast viieni, justkui võtaks viirus nädalavahetused vabaks. "

Ta lisab, et õnneks oleme vabad vabal maal. "Me saame olla viisakad. Me saame kanda maski, sest seda tehes kaitseme teisi, nagu nemad kaitsevad maski kandes meid. Me saame vältida rahvarohkeid kogunemisi, saame hoolitseda oma vanemate, vanavanemate, naabrite, oma pere ja ka eneste eest. Me saame hoida oma ligimesi ja kaaskodanikke, kuni saame vaktsineeritud ja viirus on möödas."

Ta lisab, et 1918. ja 1919. aasta Hispaania gripi talved olid Eestis rasked, ülirasked. "Me esivanemad said hakkama. Meie saame ka. Head Vabariigi aastapäeva! Elagu Eesti!"