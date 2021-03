USA: 18 Euroopa ettevõtet otsustasid Nord Stream 2 gaasijuhtme projektist loobuda

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Euroopa ettevõtted on teinud "heausksed jõupingutused Nord Stream 2-ga seotud tegevuste lõpetamiseks", vahendab Deutsche Welle.

Tema sõnul näitab see, et USA "tegevuse mõju on positiivne".

Poola välisminister Zbigniew Rau ja tema Ukraina kolleeg Dmõtro Kuleba hoiatasid ajakirjas Politico avaldatud ühisartiklis, et Venemaa on Nord Stream 2 valmisele "ohtlikult lähedal".

Juhul, kui neil see õnnestub, on ukrainlased veendunud, et lääs nende turvalisusest ei hooli, tõdesid Rau ja Kuleba. "Kutsume USA presidenti Joe Bidenit üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et vältida projekti lõpuleviimist."