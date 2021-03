103 HEATEGIJAT | Sõltuvusega võitlevate inimeste tugiisik Olga Ossertova: väga oluline on inimesele ka kõige väiksemate murede korral alati olemas olla

Ma ei saaks öelda, et see on minu jaoks raske töö, vist sellepärast, et armastan oma tööd ja teen seda suurima rõõmuga. Aga kui võtta emotsionaalses plaanis, siis kindlasti tulevad meile eri inimesed eri muredega ja igaühel neist on oma elu, oma valu, oma tragöödia. Ja sageli ei ole need elud kergetekillast. On neid, kes on kaotanud kõik: lähedased, elamise; mõnele on lapsepõlvest hingeline trauma ja ta elab sellega. Mõni on üldse alla andnud. Mõni on omadega ummikusse sattunud. Mulle tundub, et keegi ei tarvita narkootikume niisama, igalühel on selleks ikka põhjus. Ja sellele kõigele on raske jääda ükskõikseks.