Läti valitsus otsustas teadlaste nõu eirata: koroonapiiranguid hakatakse leevendama

Valitsuse kava kohaselt peaks alates järgmisest esmaspäevast, 1. märtsist olema eraldi sissepääsuga kauplustel, mille pindala on kuni 300 ruutmeetrit, võimalik oma uksed taas klientidele avada, vahendab Läti Delfi.

Ühtlasi leppisid ministrid teisipäeval kokku, et alates 1. märtsist lubatakse juuksuritel, maniküüri- ja pediküürisalongidel teenust osutada juhul, kui ollakse vastavuses rangete epidemioloogiliste kaitsemeetmetega. Ühe kliendi päralt peab ilusalongides olema vähemalt 25 ruutmeetrit.

Juuksuri- ja ilusalongidel on tulnud uksi suletuna hoida alates 21. detsembrist, ent välitingimustes võivad kohtuda kuni kaks inimest, seega võtsid juuksurid korraga vastu ainult ühe kliendi.

Algatuse toetaja ja Riia linnavolikogu liige Ieva Brante avaldas hiljuti video juukselõikusest keset metsa, kuhu tema sõnul politseipatrulle ei tule. "Advokaadina toetan piirangutest mööda hiilimiseks seaduslike viiside otsimist, kui see võimaldab inimestel töötada ja raha teenida," kirjutas ta Facebookis.

Peaminister Kariņši sõnul on tähelepanuväärne, et valitsus läks teisipäeval piirangute leevendamise toetamisega vastuollu teadlaste soovitustega.

Ta märkis ka, et teema üle käisid tulised vaidlused ja otsus ei olnud konsensuslik.

"Taolistes oludes arvan, et peame enne üheksa korda mõõtma, kui asume lõikama. Kuid kabineti enamus leidis, et peaksime [piirangute leevendamisega] edasi minema," ütles peaminister ja lisas, et lõplikud seisukohad kujundatakse neljapäeval.