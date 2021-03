GRAAFIK | Koroonaviirusesse haigestumine on suurim seitsme koldega Saare maakonnas

Millal need kolded tekkisid ning palju inimesi nendega seotud on, terviseamet ei täpsustanud. "Koroonaviiruse levik on üle Eesti laialdane ja intensiivne. Kuna levik on väga lai, ei oma üksikud kolded tähtsust. Viirust on võimalik saada kõikjalt: töölt, poest, ühistranspordist," sõnas terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.