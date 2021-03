BLOGI | Teed on täna ülilibedad ja ohtlikud, transpordiamet kuulutas jäävihma tõttu välja rasked ilmaolud

"Liiklus on kõigi maakondade kõikidel riigiteedel häiritud ja Transpordiamet kuulutab välja täna, 23.02.2021 alates kella 13.00 rasked ilmaolud," teatas transpordiamet. Teeolud võivad olla keerulised kogu järgmise ööpäeva.

"Riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö," ütles transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.

"Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi."

Lugejad on Delfile teada andnud, et pealinnas on jalakäijate jaoks praegu liikumine paras katsumus ja on tükk tegu, et üldse püsti jääda.

"Väljas on praegu neli kraadi külma, kuid sajab vihma, mis tähendab, et liiklusolud võivad muutuda minutitega. Kuigi sõiduteedel on ennetav libedusetõrje tehtud, võib kohati siiski olla libe ning ka kõnni- ja kergliiklusteedele võib kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht," rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf pressiteate vahendusel.

"Autojuhtidel tuleks valida sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Sihtkohta jõudmiseks tuleks varuda piisavalt aega ning alustada sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks teeoludega kohaneda."