Tartu ülikooli seireuuring: koroonaviirus levib laialdaselt, kuid nakkusohtlike hulk võib olla arvatust väiksem

Samas selgus, et ligi pooltel positiivse koroonaproovi andnud täiskasvanutel on tekkinud viirusevastased antikehad ja nad pole tõenäoliselt enam nakkusohtlikud.

11.–22. veebruarini toimunud uuringuetapi vältel tegid osalejad viirusetesti ja andsid esimest korda proovi ka viirusevastaste antikehade määramiseks. Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul kõrvutasid teadlased testidele eelnenud küsitluse andmeid viiruseproovide ja antikehade analüüsi tulemustega, et hinnata viiruse levimuse kõrval ka viiruse suhtes immuunsuse saavutanute osakaalu.

Uuringuetapi käigus tehti juhuvalimi alusel koroonatest 2647 täiskasvanule, neist 2531 andis proovi ka antikehade määramiseks. Testivastus oli positiivne 53 inimesel, kellest 26 olid haiguse läbi põdenud, 27 aga endiselt nakkusohtlikud. Sellest järeldub, et kuigi koroonapositiivseid on täiskasvanud elanikkonnas hinnanguliselt 17 900, on nakkusohtlikud neist keskmiselt 8700.

Antikehad haiguse põdemisest või vaktsineerimisest

Koroonaviirusevastaseid antikehi leiti 299 uuritaval. See tähendab, et hinnanguliselt on antikehad tekkinud 11%-l täiskasvanud elanikkonnast ehk umbes 120 800 inimesel. Antikehad tekivad inimese organismis teisel-kolmandal haigusnädalal või vaktsineerimise tulemusena. Uuringust selgus, et suurem osa testitutest oli antikehad saanud haiguse teadliku (39%) või teadmatu (24%) põdemise tagajärjel. Ligi 36%-l testitutest pärinesid antikehad vaktsineerimisest, olgu siis ühe (8%) või kahe doosiga (28%).