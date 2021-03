103 HEATEGIJAT | Vabatahtlik Sille Laks: selle asemel, et vaadata viis episoodi Netflixi, tee parem midagi head!

Tema vabatahtlik töö Terviseametis mainiti ära ka ameti tänukirjas. Häirekeskuse töö kohta ütleb Sille, et see on hea moodus kasutada ära kunagist kasutajatoes töötamise kogemust, kus on vajalik kiiresti leida õige info ja anda see kliendile arusaadavalt edasi. "Oluline on kindlasti inimese mure ära kuulata. Inimene peab saama kindlustunde, et ta ei ole oma murega üksi ning keegi hoolib."