VIDEO | Teenetemärgi saanud Delfi ja EPL peatoimetaja Urmo Soonvald: "Olen sõnatu..."

Teenetemärgi pälvimine tuli peatoimetajale tõeliselt ootamatult. Ta oli ise viimased päevad tundnud suurt huvi, kuidas toimetus teenetemärkide saajate kajastamiseks ette on valmistunud, kuid et ta ka ise selles nimekirjas saab olema, ta ei teadnud. Konspiratsioon saladuse hoidmiseks ja üllatusmomendi suurendamiseks eeldas isegi seda, et kavalusega tuli Soonvaldilt enne teenetemärkide saajate väljakuulutamist ka tema mobiiltelefon kätte saada, et talle ükski infokild varem ei lekiks.