Terviseamet on hädas: lähikontaktseid ei suudeta enam senises mahus kaardistada

Delfile teadaolevalt tähendab see, et nakatunute käest jäävad küsimata kõik need isikud, kellega haige võis olla kontaktis ja kes lähiajal ise nakkusohtlikuks võivad muutuda.

Probleeme on tuvastatud nii meelelahutus- kui ka kultuuriasutustes, kuid peamiseks murekohaks on isolatsioonireegleid eiravad inimesed. Inspektoritele on silma hakanud üldine probleem ohutusreeglite eiramisega, mistõttu on koroonaviiruse levik laialdane ning olukorra leevenemist pole lähiajal näha.