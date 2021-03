USA-s vahistati narkokaubanduses süüdistatuna vangis istuva kuulsa narkoparuni El Chapo naine

Coronel Aispurol on nii Mehhiko kui ka USA kodakondsus ning tal on Guzmániga kaksikud. Guzmáni kolm kuud kestnud kohtuprotsessi ajal New Yorgis oli ta pea iga päev kohtus kohal. Ta ei kuulnud mitte ainult süngeid lugusid mõrvade ja vägistamiste kohta, vaid ka väiteid, et Guzmán nuhkis tema ja armukeste järel.