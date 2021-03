FOTO | Joobes ja juhtimisõiguseta mees võttis pere auto peale ja kihutas ostlema. Elukaaslasel oli rikkumistest ükskõik

Sündmused said alguse 19. veebruaril, kui politseipatrull peatas Elva vallas Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme teel Škoda, mille kiirus oli ligi 150 km/h kohas, kus lubatud suurim kiirus oli 90 km/h. Autoroolis oli mees, lisaks talle sõidukis veel naine ja kaks alla 10-aastast last.

Pühapäeval seisis mees kohtu ees. Ta kirjeldas, et neil tuli mõte Viljandist Tartusse ostlema sõita. Olgugi, et ta oli samal päeval õlut võtnud ja lube pole tal juba aastakümneid, otsustas ta autorooli istuda. Naine ei kostnud seepale midagi, olgugi, et teadis mehe juhtimisõiguse puudumisest.