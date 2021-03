VIDEO | Gruusia politsei ründas suurima opositsioonierakonna kontorit ja vahistas selle juhi

„See on selle valitsuse lõpp. Me oleme oma usus kindlad ja ühtsed,” kinnitas Melia mõni hetk enne enda vahistamist. Melia nimetas peaminister Irakli Garibašvilit ja valitseva erakonna Gruusia Unistus asutajat Bidzina Ivanišvilit reeturiteks, lisades, et ühegi grusiini üle ei tohiks kohut pidada selle eest, et ta protestis Venemaa parlamendiliikmete viibimise vastu Gruusia parlamendis.