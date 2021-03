Irja Lutsar: piiranguid tuleb karmistada, aga komandanditundi teadusnõukoda ei soovita

Lutsar lisas, et üleskutsed "ärme pea pidusid" ja "ärme kogune seltskonda" on läinud paljuski kurtidele kõrvadele.

"Praeguses puhangus on iseloomulik noorte inimeste haiguspuhang. Noorte liikumine on suurem kui vanemate inimeste oma, sest vanemad inimesed on kodus ja neid on kergem piirata. Aga selge on, et ilma inimestevaheliste kontaktide vähendamiseta ei hakka nakatumine alla minema."