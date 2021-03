Denveris purunenud lennukimootorist leiti metalli väsimise jälgi

Boeingu teatel peaks edasiste uuringute ajaks katkestama lennud 128 lennukiga. United Airlines , Egyptair ning Jaapani ja Lõuna-Korea lennufirmad on teatanud oma selliste lennukite maa peale jätmisest.

NTSB teatas eile, et õnnetusse sattunud lennukil purunes mootori kaks ventilaatorilaba. Üks neist näitas metalli väsimise märke ning uurijad usuvad, et see murdus lahti ja viis kaasa ka teise laba.