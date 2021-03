Joe Bideni õnnitlussoovid Vabariigi aastapäeva puhul: Eesti on liitlane, partner ja sõber

"Ameerika Ühendriikidel on au nimetada Eestit oma liitlaseks, partneriks ja sõbraks. Kui 2003. aastal hääletati Eesti liitumise osas NATOga, olin veendunud, et muudate alliansi tugevamaks. Olete seda korduvalt tõestanud," seisab Bideni kirjas.

Biden märkis, et USAl ja Eestl on sarnased põhimõtted, kui reageerime võimalustele ja väljakutsetele, mis meil ees seisavad. "Ühendriigid hindavad te ideid, häält ja toetust, kui töötame koos selle nimel, et edendada demokraatiat, inimõigusi, majandust ja astuda vastu kliimamuutustele."