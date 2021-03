VIDEO | USA-s jõuti 500 000 koroonasurmani. Biden: peame võitlema kurbuse suhtes tuimaks muutumise vastu

„Riigina ei saa me sellise julma saatusega leppida. Me peame võitlema kurbuse suhtes tuimaks muutumise vastu,” ütles Biden, vahendab BBC News.

Nakatunud on USA-s kokku 28,1 miljonit inimest, mis on samuti suurim arv maailmas.

„Täna palun ma ameeriklastel meenutada. Meenutada neid, kelle me oleme kaotanud, ja meenutada neid, kelle me maha jätsime,” ütles Biden, kutsudes ameeriklasi võitlema koroonaviiruse vastu koos.

Oma kõnet alustas Biden märkides, et koroonaviiruse tõttu surnud ameeriklaste arv on suurem kui Esimeses maailmasõjas, Teises maailmasõjas ja Vietnami sõjas hukkunud ameeriklaste arv kokku.

„Täna märgime me tõeliselt sünget, südantlõhestavat verstaposti – 500 071 surnut,” ütles Biden. „Tihti kuuleme, et inimesi kirjeldatakse kui tavalisi ameeriklasi. Ei ole sellist asja, nendes ei ole midagi tavalist. Inimesed, kelle me kaotasime, olid erakordsed. Nad ulatuvad üle põlvkondade. On sündinud Ameerikas, emigreerunud Ameerikasse. Nii paljud tegid viimase hingetõmbe Ameerikas üksi.”