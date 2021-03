Kaitseminister Laanet: Venemaa õppusi tuleb võtta ääretult tõsiselt

Eelmisel nädalal osales Laanet NATO kaitseministrite virtuaalsel kohtumisel, kus osales ka USA kaitseminister Lloyd Austin. "Mulje jäi selline, et NATO on ühtne, NATO vaatab kõikide liikmesriikide julgeolekut tervikuna. Põhiohud tänasel päeval: Venemaa, Venemaa võimul olev administratsioon ja loomulikult tulevikus vaadatakse Hiina suunal, sest keegi täpselt ei tea, mis sealt võib oodata," ütles ta ERRi vahendusel.

Laaneti sõnul on Hiina küll kauge, kuid riigi mõjuvõim ei piirdu vaid sõjalise jõuga. "Kui me räägime NATO ühtsusest, siis on Hiina ka meie murekoht. Võtame kasvõi 5G arutelud. Neid kokkupuutepunkte on mitmeid," märkis ta.

"Me peame võtma ääretult tõsiselt tänavu toimuvaid õppusi, mis tegelikult algavad juba suveperioodil, kus tegelikult võimestatakse justnimelt lääne sõjaväeringkonda ja kui me vaatame valmisolekut lääne sõjaväeringkonnas asuda Kremli käske ellu viima, siis see tahe on tunduvalt kõrgem kui näiteks vaadata lõuna ringkonna võitlejate valmisolekut, mis on meie jaoks olulise riskimärgiga," nentis Laanet.