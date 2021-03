Täna võib Eestis sadada Aafrika liivatolmu

Kui palju tolmupilv Eestis lund määrib, on keeruline ennustada. "Sahara tolmutormid on iga-aastased. Ja hinnanguliselt igal aastal umbes 200 miljonit tonni liiva või tolmu Saharast õhku paisatakse. See, et ta nüüd Eestisse jõuab, ei ole väga tavapärane, kuigi seda tuleb ette," rääkis keskkonnauuringute keskuse õhu- ja kliimaosakonna juht Erik Teinemaa.

Paljak kinnitas, et liivatolmu on varemgi kauge kaarega Eestisse jõudnud, kuid Kesk-Euroopas on see tavapärasem. Teinemaa ütles, et inimestele oleks liivatolm kahjulik juhul, kui see langeks atmosfääri alumistesse kihtidesse.