Ratas: Mailis Reps on poliitilise vastutuse võtnud

Küll aga andis oma kommentaari Keskerakonna esimees. "Eks nüüd on menetlus peal ja Mailis kindlasti kaitseb ennast selles. Ta on poliitilise vastutuse võtnud," sõnas Jüri Ratas.

"Ma arvan, et täna on kahtlustus. Mailis on võtnud poliitilise vastutuse, kui ta ministriametist tuli ära. Me peame ikkagi lähtuma, et Eesti riigis on õigusriik ja süütuse presumptsioon," rääkis Ratas.