Kumu uus püsinäitus „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945" Foto: Kiur Kaasik

Kumu uue püsinäituse juures on avatud parasjagu näitus “Erinevuste esteetika”, mis kujutab Eesti 20. sajandi alguse kunstnike nägemust teistest rahvastest ja rassidest. Näitusel on aga ära muudetud mitmete maalide nimed: eemaldatud on rassi kirjeldavad sõnad või asendatud neutraalsematega.