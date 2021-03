Sulitembud koroonatestide sertifikaatidega: lennujaamas avastati seitse võltsingut

Koroonaviiruse leviku tõttu tuleb nii Eestisse kui mitmetesse välisriikidesse reisides esitada sertifikaat, mis tõendab, et koroonatesti tulemus on negatiivne. Läbipõdemise puhul peab olema test tehtud rohkem kui 10 päeva tagasi, arst tunnistanud inimese terveks ning sellest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud. Nii Eesti kui mitmed teised riigid aktsepteerivad reisimisel, eneseisolatsioonist vabastamisel kui selle lühendamisel PCR-testi.

"On kahetsusväärne, et olukorras, kus peaksime üksteise tervist hoidma ning viiruse leviku vältimiseks vähendama lisakontakte, otsustatakse negatiivse koroonatesti tõestamiseks teha ise või soetada võltsitud sertifikaate. Sellega ei panda ohtu mitte üksnes enda, vaid ka teiste reisijate ja välisriigi elanike tervis. Tuletan meelde, et ükskõik millise ametliku dokumendi võltsimine ja kasutamine on võrdsustatav kuriteoga, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega," sõnas Mirošnitšenko.