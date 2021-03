Maardu on Eestis koroonanäitajates esikohal. Üks linnaelanik: Mis siis?

“Jah, lapselaps ütles eile. Mis siis?” esitab naine vastuküsimuse, kes väidab, et ta ei karda koroonaviirust. Miks Maardus on nii kõrge haigestumus, seda ta ei tea. Naine ei kavatse end koroona vastu vaktsineerida. "Ma ei usu neid," selgitab naine.

Ka noormees on sellest teadlik, et Maardus on kõige rohkem koronaviirust, kuid ei saa aru, mis on selle põhjus. Küsimusele, kas ta laseb end vaktsineerida, vastab ta: "Võib-olla". Kuid enne tuleb tema arvates uurida, millist vaktsiini eelistada.

“Kõik töötavad Tallinnas. Nad toovad selle sealt kaasa,” üritab probleemi põhjuseid välja selgitada Vene Delfi teise ​​korrespondendi vestluskaaslane.

Vestluses ajakirjanikega tunnistab üks naine, et on juba vaktsineeritud, kuid ei varja, et kardab endiselt viirust. Miks on Maardus nii kõrge esinemissagedus? “Ma ei oska öelda, kõikjal on kohutavalt palju. See pole ainult Maardus,” märgib ta.

Üks maanaine arvab, et koroona kõrge levimuse põhjus peitub selles, et paljud inimesed käivad maskideta. Ta ütleb, et kardab koroonaviirust. Naisel on aga raske vastata vaktsineerimise plaani kohta, ta pole veel otsustanud.

Üks vastanutest on kindel, et praegune olukord linnas on seotud mõne inimese vastutustundetusega. Samuti märgib ta, et inimesed kannavad vähe maske. ”Arvestus käib Maardusse sissekirjutatud elanike kohta. Maardu on suhteliselt väike linn. Maardusse on registreeritud inimesi palju vähem, kui siin tegelikult elab,” arutleb ta kõrge määra põhjuse üle.

Eelmise aasta lõpus täheldati kõige kõrgemat haigestumuse määra Sillamäel, kus sarnaselt Maardule elab valdavalt venekeelne elanikkond. Vastaja ei välista, et põhjus võib peituda vene keeles. Samuti ei välista ta, et põhjus on eakates, kelle arvates see neid ei mõjuta.

Delfi reporterid märkasid Maardu Maxima juures jälgides suurt hulka maski kandvaid inimesi. intervjuul jälgisid Delfi korrespondendid suurt hulka poodi maski kandvaid inimesi. Peab nentima, et inimeste küsitlemine kestis vaid umbes 15 minutit.