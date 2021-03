KUULA SAADET | Meditsiin ja tehnika käivad tänapäeval käsikäes

Eriala on alguse saanud juba 1993. aastal, kui loodi biomeditsiinitehnika eriala. Tänaseks on sellest saanud kaks erinevat suunda – biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika. Eestis on see ainuke õppekava, mis sellist haridust pakub. Mida see täpsemalt endast kujutab ja milliseid aineid erialal õpetatakse?