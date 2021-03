Erakonnad jätavad vabariigi aastapäevaks plaanitud üritused ära, erandiks on EKRE

Ehkki nakatumisnäitajad on juba nädalaid olnud kasvutrendis, pole EKRE otsustanud oma avalikke üritusi ära jätta. Kui algselt pidi erakonna traditsiooniks kujunenud tõrvikurongkäik toimuma kutsutud 400 osalejaga, siis täna hommikul teatas EKRE, et Tallinna vanalinna läbiv tõrvikurongkäik toimub 250 osalejaga. Täiendavalt korraldab EKRE avalikke üritusi veel mitmel pool Eestis.

„Kui peaminister ütleb, et rongkäigu oleks võinud ära jätta, siis meie leiame, et vabariigi sünnipäev on piisavalt oluline sündmus, et traditsiooni järjepidevust hoida. Rongkäik on austusavaldus Eesti vabaduse eest võidelnud ja rahvusriigi loonud esiisadele,“ lisas ta.