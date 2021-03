BLOGI JA VIDEO | Kaja Kallas: vaktsineerimisega on olnud probleeme, lisanduvad ajutised vaktsineerimiskeskused

Kallas kinnitas, et endiselt on plaan, et alates maikuust saavad vaktsineerida kõik soovijad ning praegustele vaktsineerijatele - perearstid, haiglad, meditsiiniasutused - lisanduvad ajutised vaktsineerimiskeskused. Ta pidas oluliseks ka seda, et nädalavahetuseti vaktsineeritaks senisest enam inimesi.

Peaminister Kaja Kallas selgitas riigikogu ees, et üks tähtsamaid näitajaid, mida jälgida piirangute kehtestamisel, on haiglate võimekus. Ta lisas, et haiglas viibivate inimeste arv on kõrge, kuid juhitaval hingamisel olevate patsientide ja surmajuhtude arv väike, kuid märkis, et meditsiinisüsteemi tuleb kaitsta ülekoormuse eest.