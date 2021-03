Kas sel talvel veel suusatada saab? Lähiajaks lubatakse soojakraade

Kuidas siis praegu tundub, kas suusad võib selleks talveks keldrisse tassida? "Ehk veel nii ikka ei ole," ütles sünoptik Taimi Paljak Delfile. "Soojaks läheb nüüd küll homsest alates, siis on kolm päeva põhiliselt sulailma. Aga pärast tuleb niisugune muutlik ilm: vahepeal tuleb miinuskraade, siis tuleb uuesti plussi. Miks ma veel loodan, et natuke suusatada veel ikka saab, on sellepärast, et tugevat vihma praegu tulla ei tohiks. See homne lume-lörtsi sadu ka, mis vihmaks üle läheb, peaks varsti lakkama."