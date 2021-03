Siim Valmar Kiisler: konservatismi-mõiste on Eestis ära solgitud

Kiisler ütleb, et eesti identiteedile kujutab ühtemoodi ohtu nii Ameerikas tekkinud vasakpoolsete teooriate import kui ka äärmuspopulistlike liikumiste kopeerimine "konservatiivsuse" sildi all.

Kas teid konservatiivina murelikuks ei tee, et Eestis tähendab viimasel ajal konservatiiviks olemine punase keebi ja lõvilippudega maskeraadi korraldamist või kõrtsijutu ajamist? Kas teile ei tundu, et turg on „ära solgitud”?

Olen täiesti nõus, et konservatismi mõiste on Eestis ära määritud ja ära kaaperdatud. End Eestis konservatiivideks nimetavad inimesed lõhuvad ühiskonda. Kui konservatism muidu hoiab head ja mõistab, et lõhkuda on lihtsam kui ehitada, siis need, kes end Eestis nimetavad konservatiivideks nimetavad tegelevadki ainult lõhkumisega.

Nad seavad kahtluse alla meie valimissüsteemi, meie õiguskaitseorganite ja kohtute tegevust. Pole nad mingid konservatiivid, vaid populistid.

Prantsuse president Macron ja haridusminister Castex nimetasid Ameerikast tulnud soo- ja rassi ning postkolonialismi teooriaid ohuks prantsuse identiteedile ja kultuurile. Kas näete nende vasakpoolsete teooriate impordis ohtu eesti kultuurile ja identiteedile?

Eestis ja Prantsusmaal levivad teooriad on veidi erinevad. Prantsusmaal on palju immigrante, keda pole suudetud prantsuse ühiskonda integreerida ja selle tõttu leiavad need ideed vastuvõttu ja seal levivad liikumised nagu Black Lives Matter ja tühistamiskultuur.

Ka Eestis on tühistamiskultuuri nähtuseid näha. Kui konservatism on kaaperdatud liikumiste poolt, mis on selle algse tähenduse vastandid, siis ka liberaalsed liikumised on muutunud selle algse tähenduse vastanditeks. Kui liberaalsus peaks tähendama vabaduste väärtustamist ning austamist, siis aina rohkem mõistetakse liberalismi all sõnavabaduse piiramist ja tegutsetakse põhimõtteliselt mõttepolitseina.

Eestis tegutseb end liberaalseks nimetav Reformierakond selles suunas, et isikuvabadusi ja-õigusi piirata.