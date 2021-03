Saksamaa välisminister toetab uusi sanktsioone Venemaale, aga ka „konstruktiivset dialoogi”

„Samal ajal peame me rääkima, kuidas hoida konstruktiivset dialoogi Venemaaga, isegi kui suhted on kindlasti madalpunkti jõudnud,” lisas Maas.

Eilse arutelu korraldanud Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles, et suurim lootus tänaseks on see, et tehakse üksmeelne otsus sanktsioonide alla minevate inimeste nimekirja üle.