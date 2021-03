ERISAADE | Vaktsineerimisnumbrid on kehvad. Maris Jesse tõotab, et vaatamata riigipühale tempo kasvab

Aga reedel tulid uued 16 800 doosi, kas neid oleks saanud hakata kasutama? Jesse seletas, et neid ei saanud enne tänast vaktsineerijatele laiali saara. „AstraZeneca tarne tuli Eestisse reede õhtul, see võeti terviseametis arvele, pakendati, tehti kohustuslikud toimingud ja täna hommikul läksid need tarbed vastavalt tellimustele välja,“ rääkis ta.

Küsimuse peale, kas tänaseks on saadud ka eelmisel nädalal toimunud eesliinitöötajate ja haridustöötajate vaktsineerimisest ülevaade, ehk kui suur osa esitatud nimekirjades end vaktsineerida soovinud inimestest suudeti ka ära süstida, ütles Jesse, et analüüs tuleb. „Kokkuvõtted, kui palju nimekirjades olnutest on vaktsineeritud, tehakse tänaste andmete pealt. Praeguseks ei ole veel analüüse avaldatud,“ sõnas Jesse.

Selge murekohana pidi sotsiaalministeeriumi asekantsler aga tõdema, et kaks kuud peale seda, kui avati hooldekodude vaktsineerimine, on mitmeid vastavaid asutusi, kes pole ikka veel saanud hakkama ettevalmistustega, mis teeks süstimise võimalikuks. Nende puhul pole Jesse sõnul küsimustki vaktsiini puuduses. „Küsimus on vaktsineerimise korraldamises, mitte vaktsiini puuduses. Oleme hooldekodude elanike ja töötajate vaktsineerimist väga tähtsaks pidanud ja seetõttu algas seal vaktsineerimine juba jaanuari alguses. Ligi kümnes hooldekodus on ettevalmistused tehtud ja vaktsineerimine toimub sel nädalal. Siiski on ka hooldekodusid, kus on ettevalmistused olnud leiged ja nende asutustega tegeletakse eraldi,“ sõnas Jesse, kuid polnud nõus avaldama nende hooldekodude nimesid, kus on ettevalmistused olnud puudulikud.